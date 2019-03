DIRETTA SAMPDORIA MILAN GATTUSO CONFERENZA KESSIE / Giornata di vigilia per il Milan di Gennaro Gattuso. I rossoneri, impegnati a Marassi contro la Sampdoria, sono chiamati al riscatto dopo il ko nel derby per non gettare via il sogno Champions League. Il tecnico in conferenza stampa ha presentato il match contro gli uomini di Giampaolo, ecco le sue parole raccolte da Calciomercato.it:

SAMPDORIA - "Domani affronteremo una squadra che in Coppa Italia e campionato ci ha già messo in diffcoltà. E' allenata da un grandissimo allenatore, servirà una grande prestazione per riuscire a portare a casa la vittoria. In queste due settimane abbiamo lavorato bene e tanto, c'è entusiasmo ma anche amarezza per il derby perso prima della sosta".

ERRORE - "Ho sbagliato io a preparare la partita con l'Inter in un certo modo, la squadra è stata poco unita e io ho avuto la presunzione di andare a fare qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto prima e che sappiamo fare meglio. Il ko nel derby è stata una mazzata, comunque non siamo in crisi e non è tutto da buttare, questa squadra sa quello che si sta giocando. Domani voglio vedere il solito Milan, che non regala nulla".

CONFRONTO CON KESSIE - "L'ho avuto ieri, ma io non porto rancore. In una squadra ci vuole comunque rispetto, ci sono rimasto male però mi sono chiarito con lui.

La società è stata impeccabile, io poi non permette a nessuno questi comportamenti. Non siamo al grande fratello, certe cose e certi problemi vanno semmai risolti tra noi, negli spogliatoi. E' successo anche a me di sbagliare in carriera, Galliani voleva togliermi la fascia dopo il mio gesto (contro Jordan, ndr) col Tottenham in Champions League".

SAN SIRO - "E' il cuore, senti il sapore della storia quando ci passi però bisogna anche capire le esigenze di un club che vuole tornare a competere con squadre che incassano tanto con lo stadio e altre cose legate ad esso".

VIALLI - "E' stato un grandissimo calciatore, è uomo di sport ed è amato dalla gente. Non so come sta andando la trattativa con la Sampdoria, quindi non posso dire altro".

CASTILLEJO - "Non sono masochista, se non gioca titolare c'è un motivo. Sono scelte. Quando mi fa arrabbiare gli parlo in calabrese... (ride, ndr). Ora comunque il gruppo è più importante dei singoli calciatori".

SCARONI - "Non sono d'accordo con il presidente quando dice che il quarto posto vale uno Scudetto. Se potessi, baratterei due Scudetti per due mancate partecipazioni alla Champions. A livello economico, però, ha ragione lui".

PAQUETA - "Ruolo? Anche nel Flamengo giocava da mezz'ala, per me non è una novità...".

SUSO - "Non faccio il mago, sicuramente abbiamo bisogno di un Suso capace di dare maggiore continuità alle sue giocate, di un Suso con meno pause".

