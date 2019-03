Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS GRIEZMANN ATLETICO BARCELLONA / Dopo la delusione per il mancato passaggio del turno inLeague e le scarse possibilità di riacciuffare ilin campionato inizia a serpeggiare delusione in Antoineche la prossima estate potrebbe seriamente lasciare l'Ad assicurarlo è Jerome, ex di Monaco e, oggi commentatore che ad 'RMC Sport' ha ammesso: "Lo posso dire da fonte certa, Antoine Griezmann andrà al Barcellona la prossima stagione. Il Barça ha già un accordo con lui. Ora ovviamente non possono annunciarlo, ma nel mese di luglio arriveranno importanti novità. I colloqui sono già iniziati, i mesi di febbraio e marzo sono quelli in cui si gettano le basi per le trattative estive. Griezmann è rimasto all'Atletico perché lo desiderava, ma credo che ora si sia stufato per i recenti risultati e per il gioco troppo difensivista di Simeone". CLICCA QUI per tutte le ultime di calciomercato