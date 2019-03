ROMA NAPOLI GAUTIERI DZEKO RANIERI / Domenica sera la Roma di Ranieri ospiterà all'Olimpico il Napoli di Ancelotti. Di questa sfida e di molto altro ha parlato, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, il doppio ex di turno Carmine Gautieri: "Sarà una gara affascinante".

SU ROMA-NAPOLI - "Sarà una gran bella partita. Il Napoli ha una posizione perfetta in classifica mentre la Roma non deve perdere il treno per la Champions. Si affronteranno due squadre che, in un certo senso, si equivalgono: hanno grande qualità in tutti i reparti quando sono al completo. La Roma dovrà ottenere il bottino pieno per la corsa al quarto posto".

SULL'ARRIVO DI RANIERI - "Ha esperienza e sa il fatto suo: sa gestire determinate situazioni. I risultati sono determinanti: se la Roma arriverà in Champions League le situazioni potrebbero cambiare e Ranieri potrebbe continuare anche in panchina. Bisogna però dare merito a Di Francesco: ha fatto un lavoro straordinario a Roma in questi anni. La squadra non è mai stata veramente al completo, a causa di diversi problemi.

In Champions contro il Porto se l'arbitro fosse andato al VAR avrebbe magari dato il rigore".

SUI NUMEROSI INFORTUNI DEI GIALLOROSSI - "Con lo stesso staff la Roma è arrivata in semifinale di Champions League. Non possiamo sapere il perché: gli infortuni sono dati da diversi fattori. Anche altre squadre hanno avuto problematiche di questo tipo. Non so se sia stato sbagliato qualcosa o meno. Di Francesco aveva uno staff di livello. Guardate la Juventus: anche Ronaldo si è infortunato in Nazionale. Quando un'annata non va le cause sono molteplici. Ho avuto la fortuna di andare a Trigoria due volte. Lì ho trovato una società perfetta: tutti lavorano per il bene della Roma. Di Francesco è uno dei migliori allenatori in Italia. A Roma c'è tutto per fare bene: servono solo i giusti equilibri".

SUL FUTURO DI DZEKO - "È da tenere per tutta la vita. È un giocatore importante e l'ha dimostrato. Non si può mettere in discussione un calciatore come lui. Caratterialmente dicono che non sia perfetto: ci ho parlato ed è straordinario. Se fossi alla Roma, lo terrei sempre. Non bisogna andare a rafforzare le altre squadre".

