p>CALCIOMERCATO SERIE B GAUTIERI NESTA / Carmine, ex allenatore di, Livorno e Ternana tra le altre, ha parlato in esclusiva a tutto tondo di cadetteria ai microfoni di 'SerieBnews.com' dimostrando prima di tutto tanta voglia di ritornare in panchina: "Ho voglia e sono pronto a tornare ad allenare, all’interno di un progetto serio. Quest’anno ho avuto varie proposte: mi sono confrontato ma poi non ci sono state le condizioni giuste". Dal futuro apassando per le altre di B. CLICCA QUI per leggere l'intervista completa a Gautieri.