MILAN SCARONI STADIO / Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto all'evento 'Il Foglio a San Siro' soffermandosi in primis sulla questione stadio: "Tutti ci dicono che dovremmo giocare per tre anni in trasferta in un altro impianto, ma abbiamo voglia di fare questo? La disputa ideologica non ci porta da nessuna parte, dobbiamo capire cosa si può fare ragionevolmente. Non escludo che potremmo andarcene da qui. Serve uno stadio moderno per arrivare dove sono arrivati gli altri. 'San Siro' è ristrutturabile, però non sarebbe modernissimo.

Obiettivi? Abbiamo bisogno della Champions League per nutrire la nostra fama mondiale. Il nostro è ancora il club italiano più tifato al mondo. Serve una squadra competitiva per ottenere risultati importanti. Abbiamo una proprietà forte, un Ad formidabile, Leonardo e Maldini sono competenti e milanisti. La nostra è una macchina efficiente e mi aspetto dei risultati. Vicenda? La società ha preso in mano il tema. Ho l'impressione che sia tutto risolto, il club ha avuto un occhio di riguardo nei confronti di questo episodio non certo piacevole".

dai nostri inviati Giorgio Musso e Michael Cuomo

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui