CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN ROMA / Un futuro ancora tutto da scrivere quello di Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, che ieri ha annunciato l'addio alla Nazionale, potrebbe trascorrere gli ultimi mesi in Premier League. Al momento, infatti, appare alquanto complicato il riscatto da parte del Chelsea. Il bomber non sta riuscendo a rilanciarsi in terra londinese e il suo ritorno alla Juventus sembra davvero scontato. A Torino sarà ovviamente solo di passaggio, nei piani bianconeri, infatti, ci sono altri attaccanti. Gonzalo Higuain e il suo entourage saranno dunque chiamati a trovare una nuova sistemazione. Il centravanti potrebbe rientrare nel giro degli attaccanti che in estate rivoluzioneranno il calciomercato. Attenzione dunque alla pista che potrebbe portarlo in Germania: se il Bayern Monaco dovesse fare i conti con l'addio di Lewandowski, la Baviera potrebbe aprire le porte al 'Pipita'.

Dettaglio da non sottovalutare sono poi gli ottimi rapporti tra le due società.

Per restare aggiornato con tutte le news legate ai bianconeri CLICCA QUI.

Un'altra via potrebbe portarlo a Madrid, all'Atletico: sul futuro di Morata, Griezmann e Diego Costa non ci sono certezze e Higuain potrebbe rilanciarsi in un campionato in cui ha già fatto bene.

Calciomercato Juventus, idea Roma per Higuain

Un'ultima ipotesi, che è più una suggestione di calciomercato, vedrebbe la coppia Higuain-Sarri ancora insieme. Le voci che vogliono il mister sulla panchina della Roma continuano a rincorrersi. Vedere l'argentino nella Capitale è certamente complicato: i giallorossi dovrebbero centrare la Champions e farsi carico di uno stipendio davvero oneros. Ad oggi dunque appare più che difficile, a meno che Higuain non decida di fare un 'sacrificio' per 'amore' di Sarri e dei giallorossi

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui