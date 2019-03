CALCIOMERCATO TORINO ZAZA BETIS SIVIGLIA - Arrivato nell'estate scorsa al Torino dal Valencia, in prestito con obbligo di riscatto, Simone Zaza è al centro di alcune voci di mercato in vista della prossima stagione.

Il 27enne attaccante lucano, che in stagione ha realizzato solo due realizzazioni in ventitre presenze, è stato accostato ad un club della: stando a 'elgoldigital.com', ilavrebbe intenzione di risolvere il problema del gol con l'attaccante italiano. Nella prossima settimana sarebbero previsti contatti tra l'entourage di Zaza e i dirigenti andalusi per discutere dell'eventuale trasferimento. L'exsarebbe in cima alla lista dei desiderata dell'allenatore del Betis, Quique