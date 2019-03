CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN PSG NDOMBELE / Nonostante le ultime rassicuranti parole, il futuro di Allan al Napoli è ancora tutto da verificare. Il centrocampista brasiliano a gennaio è stato ad un passo dal PSG, club che potrebbe tornare alla carica a partire dalla prossima estate. Tali voci trovano ora conferma tramite l'edizione odierna de 'L'Equipe' che fa il punto sul mercato dei parigini. Il club transalpino avrebbe messo sotto la lente di ingrandimento il 22enne del Lione Ndombele, ed Allan.

In tal senso l'OL avrebbe già rifiutato un’offerta di 40 milioni da parte del Tottenham. Per quanto riguarda il brasiliano del Napoli le cose dallo scorso gennaio sarebbero cambiate. Il quotidiano evidenzia come l'ambizione diresterebbe quella di incassare circa 90 milioni di euro, ma sottolinea anche come non arriverà mai un’offerta del genere da parte del club parigino. Si è quindi abbassata la quotazione di Allan per il quale bisognerà trovare un'intesa complicata con il patron azzurro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI