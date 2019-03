CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CESSIONE ICARDI DYBALA PJANIC / Il calciomercato, si sa, dura tutto l'anno. Così, quando siamo ormai nel momento clou della stagione in corso, ogni squadra valuta le prestazioni dei rispettivi calciatori per stabilire i progetti futuri, considerato anche l'avvicinarsi della sessione estiva. In Serie A, il rischio di assistere a cessioni importanti fra pochi mesi è piuttosto elevato, come dimostrano le indiscrezioni continue degli ultimi mesi: clicca qui per restare sempre aggiornato sulla tua squadra del cuore. Calciomercato.it, quindi, fa il quadro sulle trattative in uscita più importanti che potrebbero coinvolgere alcuni campioni delle migliori società nostrane: dalla cessione di Icardi a quella di Pjanic, Koulibaly e Chiesa, non solo Juventus e Inter al centro del calciomercato.

Calciomercato Juventus e Inter, da Icardi a Pjanic: rischio cessioni

La capolista Juventus vaglia il destino di svariati pezzi pregiati. Le ultime insicrezioni riguardano un colloquio tra l'agente di Pjanic e il Real Madrid, interessato al bosniaco che piace tanto a Zidane: il presidente Agnelli, però, sembra disposto a trattare solo per cifre superiori agli 80 milioni di euro. Anche per Alex Sandro il destino resta in bilico: artefice di una stagione altalenante, continua a piacere a Manchester United e PSG, con i francesi disposti a un rilancio dei 60 milioni di euro già offerti nei mesi scorsi. Il duello tra i parigini e i 'Red Devils' riguarda anche un altro profilo, considerati i recenti contatti tra il Ds Antero Henrique e i rappresentanti di Douglas Costa, che la Juve valuta almeno 60 milioni.

Infine, restando in attacco, gli ultimi mesi di questa stagione potrebbero dire molto anche su Dybala, per il quale non è da escludere un clamoroso scambio con Icardi : la 'Joya' fa gola anche

Come già accennato, quindi, anche l'Inter rischia di perdere un grande fuoriclasse: gli ultimi mesi hanno portato a un distacco con Icardi, solo da poco rientrato ad allenarsi in gruppo dopo aver perso la fascia da capitano; lo stallo sul rinnovo prosegue e in estate, oltre alla Juventus, potrebbe provarci il Real Madrid con un'offerta di almeno 100 milioni di euro. Una valutazione simile può vantarla altresì Skriniar, finito da tempo nel mirino dei top club mondiali, come Manchester City, United, Barcellona e Real: la prossima estate non è da escludere un'asta al rialzo per il forte centrale slovacco. Infine, un eventuale mancato approdo in zona Champions League, potrebbe aprire a cessioni importanti anche per il Milan, che può vantare Donnarumma tra i suoi migliori elementi: da sempre nel mirino di svariati club, il giovane portiere sembra però vicino al rinnovo coi rossoneri.

Calciomercato Roma e Napoli, da Koulibaly a Dzeko: super cessioni

Il Real Madrid pensa a Koulibaly per sostituire Varane. Così, nonostante il rinnovo del difensore e la volontà di Ancelotti di trattenerlo, un'offerta di 150 milioni di euro (pari al valore della clausola rescissoria del suo contratto) lo spingerebbe lontano dal Napoli, che nei prossimi mesi potrebbe subire un nuovo assalto del PSG, ancora interessato ad Allan, la cui valutazione si aggira sui 90 milioni. Da monitorare anche il futuro di Insigne, valutato almeno 100 milioni di euro e resosi protagonista di alcune dichiarazioni polemiche recentemente. Più distante in classifica, invece, la Roma fa i conti con i molteplici interessi per Manolas, che piace a Juventus, big inglesi (Manchester United su tutte) e spagnole (Real Madrid e Atletico Madrid). A centrocampo, l'obiettivo è blindare Zaniolo, già finito sulla lista dei migliori dirigenti europei, tra i quali il Ds bianconero Paratici. Spostandoci in attacco, come appreso da Calciomercato.it, resta da definire il futuro di Dzeko, che interessa all'Inter, in Premier League e in Bundesliga. Infine, se la Lazio monitora le situazioni di Immobile (accostato al Napoli) e Milinkovic-Savic (in orbita Milan e Barcellona), la Fiorentina attende le giuste offerte per Milenkovic e Chiesa: il difensore piace a Juve, Napoli e big inglesi (City e United su tutte), mentre l'esterno offensivo, nel corso dei mesi, è stato accostato a quasi tutti i migliori club italiani ed europei. La prossima estate italiana si prospetta bollente sul fronte cessioni.

