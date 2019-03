CALCIOMERCATO JUVENTUS COUTINHO BARCELLONA - Philippe Coutinho si appresta a diventare uno degli uomini mercato della prossima sessione. Da tempo le voci sul futuro del brasiiano si rincorrono e oggi arriva dalla Spagna un'ulteriore novità. Secondo il quotidiano catalano 'Sport', infatti, il 26enne fantasista starebbe seriamente prendendo in considerazione l'idea di lasciare il Barcellona alla fine della stagione in corso. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti. Avrebbe confidato ad alcuni compagni di squadra che la possibilità di un trasferimento è reale, dopo un anno e mezzo dall'arrivo in Spagna dal Liverpool per una cifra vicina ai 160 milioni di euro (bonus compresi).

Nella scorsa settimana c'è stato un incontro tra la dirigenza del club e gli agenti del calciatore nel quale la società ha ribadito di avere massima fiducia e stima per Coutinho e non ha espresso la volontà di cederlo. Ma lo stesso brasiliano sarebbe pronto a prendere in considerazione proposte che lo metterebbero al centro del progetto sportivo, com'è successo ai tempi dell'approdo al Liverpool dall'Inter. Una situazione che potrebbe stuzzicare, in Italia, la, alle prese anche con le voci sul futuro di Paulo. Si tratta solo di suggestioni, è bene chiarire, anche perché sarebbe un'operazione davvero onerosa per le casse bianconere, visto che solo per il cartellino la cifra da sborsare sarebbe superiore ai 100 milioni. Ma la situazione di Coutinho è da tenere sotto osservazione in vista della prossima sessione di calciomercato