ROMA NAPOLI RANIERI / In vista di Roma-Napoli di domenica prossima, in programma all''Olimpico', ha parlato Ranieri. Obiettivo riscattare la sconfitta contro la Spal e agganciare il treno Champions: "Naturalmente se ho fatto una comunicazione forte mi aspetto una risposta forte. Mi aspetto dai giocatori importanti, che giocano nella Roma una grossa risposta di carattere e personalità. Pentito di aver accettato questa sfida? Assolutamente no, ho sempre seguito la Roma anche quando ero distante. Penso solo al mio lavoro e spero che dia i frutti sperati. Olsen? E' un buonissimo portiere, mi piaceva già prima che venissi alla Roma.

Ha la mia fiducia."

LITE DZEKO-EL SHAARAWY - "E' uno scontro che può accadere in famiglia, ormai è tutto già alle spalle."

OLIMPICO - "I due in casa saranno fondamentali. Sentire il pubblico che rumoreggia per un errore può complicare tutto. Spero che i tifosi ci stiano vicino con fiducia e amore."

INFORTUNI - "De Rossi-Kolarov? Lentamente stanno tornando tutti a disposizione, a me piacerebbe averli al 100 per cento. Ma per come sono fatto io, preferisco non rischiare di perdere un calciatore per affrettarne il recupero e averlo a disposizione una partita dopo."

