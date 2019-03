CALCIOMERCATO INTER NAPOLI LEONARDO FERREIRA BRAGA - Impegnate nel raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali, Inter e Napoli guardano anche al futuro. Soprattutto, per quanto riguarda il ruolo di portiere. Gli azzurri hanno acquistato nell'estate scorsa il 22enne Alex Meret, oltre agli esperti Ospina e Karnezis. In casa nerazzurra, invece, si ragiona sul possibile ritorno di Ionut Radu dal Genoa, visto che capitan Handanovic si avvia a compiere 35 anni. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nel frattempo, però, gli osservatori si guardano intorno alla ricerca di nuovi talenti: stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , nel mirino di Inter e Napoli è finito Leonardo. Il 18enne portiere ha ben impressionato allacon la maglia dello, avversari della squadra meneghina l'11 marzo scorso al torneo di calcio giovanile (sfida terminata in parità, 1-1 il risultato finale). E anche gli scout dihanno apprezzato le sue prestazioni. Al momento, ovviamente, nessun passo concreto è stato mosso, ma le due società italiane continueranno a seguire il prodotto della cantera del