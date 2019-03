Calciomercato Fiorentina, addio Pioli: 'chiamata' dall'ex Roma

CALCIOMERCATO FIORENTINA PIOLI DI FRANCESCO / Il futuro di Stefano Pioli è più lontano dalla Fiorentina. Il tecnico non ha visto ancora esercitare il diritto di opzione sul contratto che lo lega ai viola, i quali stanno già pensando a una nuova guida per le prossime stagioni.

Così, Pioli si guarda intorno alla ricerca della migliore soluzione: il suo profilo, riporta 'Tuttosport', piace in, dove ildipotrebbe chiamarlo per sostituire, in scadenza a giugno. Dal canto suo, la Fiorentina pensa a Di Francesco come prima scelta , ma valuta anchetra le alternative.