ARGENTINA ADDIO HIGUAIN / Gonzalo Higuain dice addio alla Nazionale argentina. Il fuoriclasse del Chelsea, tramite un lungo post su Instagram, ha esternato le sue emozioni: "Oggi è arrivato quel giorno che non pensi possa mai arrivare ma che quando arriva è molto difficile - esordisce il 'Pipita' - Voglio solo ringraziare tutti gli anni in cui ho giocato con la Nazionale e il suo staff tecnico, che si tratti di allenatori, fisioterapisti, tutte le persone che vi lavorano. Abbiamo vissuto momenti di grande felicità, altri più difficili in cui si è sempre cercato di continuare a lottare per migliorare.

Ringrazio tutte le strutture in cui conservo bei ricordi, anche le persone a cui ti affezioni dopo così tanti anni. Infine, ringrazio tutte le persone che sono sempre state sulla barca e hanno remato nel bene, ma molto più nel male, dove è difficile incontrare gente che ci sia davvero. Grazie mille all'Argentina per tutti questi anni che mi ha dato. E' stato un onore poter indossare quella maglietta e per quello che potevo ho fatto le cose nel modo migliore. Un abbraccio a tutti e tanta felicità". Il post ha subito scatenato le emozioni del web, come dimostrano i quasi 250mila like ottenuti in circa sette ore e i tanti commenti in suo onore.