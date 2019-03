CALCIOMERCATO JUVENTUS MODRIC PJANIC / E' Miralem Pjanic il primo obiettivo per la 'rivoluzione' a centrocampo di Zinedine Zidane dopo il suo ritorno sulla panchina del Real Madrid.

La mediana dei club campione d'Europa potrebbe cambiare volto la prossima estate con, Kroos e Casemiro che non sarebbero ancora certi della permanenza a Valdebebas. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti sul

L'eventuale arrivo di Pjanic alla corte di Zidane darebbe il via libera per l'addio di uno degli alfieri dei 'Blancos', coi i rumors sul Pallone d'Oro che continuano a rincorrersi soprattutto in chiave Inter. Il croato non disdegnerebbe infatti un'avventura a Milano con la maglia nerazzurra, senza sottovalutare però la concorrenza del PSG. Pure Kroos sarebbe sotto la lente d'ingrandimento dei nerazzurri per rinforzare il pacchetto di mezzo, con il tedesco che farebbe gola comunque anche alle big di Premier League.

