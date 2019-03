Calciomercato Juventus, contatti avviati col PSG: super cessione!

CALCIOMERCATO JUVENTUS PSG DOUGLAS COSTA / Douglas Costa più lontano dalla Juventus. A fine stagione, di fronte a un'offerta congrua, i bianconeri potrebbero salutare l'esterno brasiliano, valutato circa 60 milioni di euro. Su di lui ci sono da tempo gli occhi di Manchester United e Manchetser City, mentre di recente è avanzata l'ipotesi Inter.

ma non non sono da escludere altre opzioni:

Il futuro di Douglas Costa potrebbe essere in Francia, considerato che, riporta 'Tuttosport', ormai da varie settimane starebbero proseguendo i contatti tra l'agente del campione, Junior Mendonza, e il d.s del PSG, Antero Henrique: i parigini sembrano quindi intenzionati a presentare un'offerta nei prossimi mesi. Protagonista di una stagione altalenante (anche a causa di problemi fisici), il calciatore avrebbe infastidito la dirigenza con alcuni comportamenti poco professionali, come lo sputo a Di Francesco durante una partita di campionato. I bianconeri, dal canto loro, con la sua eventuale cessione avrebbero più fondi per tentare l'assalto a Chiesa della Fiorentina.

