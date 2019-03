JUVENTUS INFORTUNIO RONALDO / Corsa contro il tempo della Juventus per recuperare Cristiano Ronaldo in vista del primo round dei quarti di Champions League contro l'Ajax. Il fuoriclasse portoghese è tornato ieri alla Continassa per una nuova visita alla coscia infortunata e per continuare le terapie di recupero.

Ronaldo mercoledì nel blitz a Barcellona avrebbe fatto tappa alla Clinica Corachan prima di rientrare a Torino come filtra dai media spagnoli. 'CR7' si sarebbe sottoposto ad una seduta di terapia rigenerativa, che accorcerebbe i tempi delle lesioni muscolari. La Juventus - scrive il 'Corriere dello Sport' - avrebbe però smentito tale ipotesi. Intanto Allegri starebbe pensando ad un piano B per Amsterdam in caso di assenza di Ronaldo: Dybala avanzato sulla linea degli attaccanti.

