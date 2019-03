Calciomercato Inter, Conte libero: arriva il sorpasso

CALCIOMERCATO INTER MILAN CONTE / Giornata importante per il futuro di Antonio Conte. Il tecnico italiano oggi inizierà la causa contro il Chelsea per liberarsi dal contratto e ricevere una buonuscita. Dopodiché, sarà finalmente libero di scegliere la sua prossima destinazione, con molteplici indizi che lo spingono verso il ritorno in Serie A. Le big straniere che da tempo si erano messe sulle sue tracce, infatti, ad oggi sembrano aver scovato gli allenatori giusti per le prossime stagioni: dal Real Madrid, che ha ritrovato Zidane, al Manchester United, che ha prolungato con Solskjaer, fino al PSG, vicino alla riconferma di Tuchel.

Così, per Conte sembrano due le società italiane in pole: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Inter e Milan, riporta 'Tuttosport', ad oggi avrebbero superato la folta concorrenza per Antonio Conte, accostato anche alla Juventus e alla Roma. L'esperto tecnico, dal canto suo, sarebbe molto allettato dall'idea di interrompere il dominio bianconero con la maglia delle milanesi, che stanno ancora valutando il futuro dei rispettivi tecnici. Sia Spalletti che Gattuso, infatti, hanno l'obbligo di chiudere il campionato tra le prime quattro classificate per affievolire le voci di addio a fine stagione. L'ex ct azzurro resta quindi alla finestra.

