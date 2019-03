CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC REAL / Fali Ramadani al centro del mercato del Real Madrid e della Serie A. Ieri l'agente è stato a Madrid dove ha incrociato il Ds merengue José Angel Sanchez per parlare di diversi suoi assistiti come ha svelato la stampa spagnola.

Nei desideri di Zinedine- sottolinea 'El Chiringuito' - ci sarebbe in particolare Miralem, ritenuto dal tecnico francese la pedina ideale in cabina di regia in caso di rivoluzione con la partenza di

La Juventus riterrebbe incedibile al momento il nazionale bosniaco (sotto contratto fino al 2023), anche se offerte superiori agli 80 milioni di euro potrebbero far vacillare la dirigenza della Continassa. Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui. Ma non solo Pjanic: Ramadani avrebbe parlato con il Real Madrid anche della situazione di Koulibaly e Jovic, quest'ultimo nei radar anche di Barcellona, Juventus e Inter.

