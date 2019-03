CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Caccia ai gioielli della Serie A per il Real Madrid. Non solo infatti Miralem Pjanic: nell'agenda dei 'Blancos' trova spazio anche Kalidou Koulibaly stando al quotidiano spagnolo 'AS'. Il difensore del Napoli sarebbe in cima alla lista della spesa di Zinedine Zidane qualora dovesse concretizzarsi la partenza di Varane nel pacchetto arretrato.

Per restare aggiornato con tutte le ultime news Clicca Qui

Come svela il quotidiano madrileno l'agente del centrale senegalese Fali Ramadani era ieri presente a Valdebebas - centro dell'allenamento del Real - per incontrare il Ds dei 'Blancos' José Angel Sanchez. Il club campione d'Europa sarebbe disposto a presentare un'offerta da 70 milioni di euro per il cartellino di Koulibaly, meno della metà però rispetto alla clausola rescissoria di 150 milioni inclusa nel contratto fino al 2023 del giocatore e che si attiverà a partire della prossima estate.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui