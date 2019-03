Calciomercato Napoli, futuro Kouame: pista estera

CALCIOMERCATTO NAPOLI KOUAME FUTURO / Kouamè, ospite al 'Genoa Tribe Festival all'Rds Stadium ha parlato di mercato.

Il calciatore delè stato accostato con insistenza al Napoli ma potrebbe non essere l'unica pista percorribile: "? Non lo so - si legge su 'Il Secolo XIX' - Potrebbe essere una possibilità ma non so dire come mi troverei. Però ho cinque anni di contratto qui al Genoa e non è detto che debba partire per forza. Qui sto bene, l'ambiente è bello, la società è seria e sono contento".