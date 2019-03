CALCIOMERCATO INTER DARMIAN AUSILIO TINTI / Non solo per il rinnovo di Ranocchia. L'incontro di oggi con Tullio Tinti potrebbe essere servito al ds Ausilio per riprendere il discorso Darmian.

Il terzino classe '89, assistito proprio da Tinti, lascerà il- dove è ai margini - al termine della stagione e per l'Inter è senz'alro un profilo valido come possibile rinforzo delle corsie esterne. L'ex Torino, in grado di agire sia a destra che a sinistra, potrebbe arrivare a condizioni economiche molto vantaggiose avendo un solo anno ancora di contratto coi 'Red Devils'.