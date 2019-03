MILAN BIGLIA KESSIE BORINI / In casa Milan si continua a parlare del caso Biglia-Kessie. A dire la sua sulla lite avvenuta durante il derby Milan-Inter è stato Borini: "Sono cose che possono succedere e succedono costantemente - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Ci sono idee diverse, accordi diverse, lingue diverse e tensioni diverse.

È un gruppo che vuole raggiungere gli stessi obiettivi. Se qualcuno rema da un'altra parte non si raggiunge niente. Nello spogliatoio si è risolto il malinteso, si è visto nelle telecamere ma i litigi succedono sempre"

PANCHINA - "Io e Cutrone vogliamo giocare sempre, quando entriamo dalla panchina non è facile entrare con la stessa foga o voglia dall'inizio per ribaltare il risultato o per rincorrere. Non è mai facile..."

