CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC REAL MADRID / Il Real fa sul serio per Miralem Pjanic.

Richiesto da, secondo 'Marca' oggi a Madrid c'è stato un summit tra l'agente del regista bianconero, Fali- che rappresenta anche, altro calciatore nel mirino degli spagnoli oltre che del- e il direttore generale delle 'Merengues' José Angel. Probabile che il Real punti anzitutto a strappare il sì di Pjanic prima di sferrare l'assalto per il suo cartellino, che la Juve non vuole cedere anche se una proposta da almeno 80 milioni di euro potrebbe farla vacillare. Staremo a vedere come si evolverà la trattativa nelle prossime settimane.