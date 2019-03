ROMA ROSSELLA SENSI PALLOTTA / A 'Leggo' Rosella Sensi va all'attacco di James Pallotta che all'emittente radiofonica 'Real Vision' aveva ritirato in ballo i problemi riscontrati durante l'acquisto della Roma a causa della grave situazione debitoria dello stesso club giallorosso: "Basta alibi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sono stufa delle bugie di Pallotta sulla mia famiglia! - le parole dell'ex presidente della Roma - [...] Sono stanca di sentir sindacare su come la mia famiglia e mio papà per amore della Roma hanno speso soldi o accumulato debiti che non riguardavano il club ma solo il patrimonio privato. [...] Dopo anni anni di continue 'imprecisioni'sullo stato patrimoniale della As Roma sotto la proprietà della mia famiglia come comodo alibi per rinviare risultati sportivi ed economici non in linea con le aspettative, è arrivato il momento di mettere un punto. Quando Pallotta ha preso la Roma c’era una situazione di passività consolidata irrisoria. Sono dati oggettivi, non chiacchiere. Forse il presidente è mal informato o mal consigliato", ha concluso la Sensi.