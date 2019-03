CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN RIVER PLATE / Gonzalo Higuain ha detto addio alla Nazionale argentina ma non è l'unica notizia legata al suo futuro. Il calciatore, che sta faticando a ritrovarsi al Chelsea, dopo il periodo non certo facile al Milan, con molta probabilità farà ritorno alla Juventus, dove sarà però solo di passaggio.

Gonzalo Higuain - intervistato da 'Fox Sport Argentina' ha aperto ad un clamoroso ritorno in Argentina: "Le porte per il River Plate non si chiudono mai - ammette - Al momento sono felice di questa esperienza che sto vivendo, però ho fatto tutte le giovanili lì, mi hanno fatto crescere e dato grande affetto..."

