CALCIOMERCATO ARSENAL JORDAN / L'Arsenal ha scelto l'erede di Ramsey, che si trasferirà alla Juventus dal prossimo luglio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Si tratta di Joan, classe '94 spagnolo in forza all'. Come riporta il 'Mundo Deportivo', il club londinese è pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro.