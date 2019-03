CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO HYSAJ MARIO RUI / Napoli-Hysaj, aria di rinnovo.

Secondo 'Sky Sport' è appena terminato un incontro - avvenuto a Roma - tra il patron, il dse Mario, agente del terzino albanese ma anche del portoghese. Soprattutto per quanto riguarda Hysaj, le parti potrebbero essere giunte a un punto di svolta sul fronte prolungamento del contratto in scadenza nel 2021. A quanto pare nel nuovo accordo potrebbe anche non esserci la clausola risolutiva, presente nell'attuale, da 50 milioni di euro.