JUVENTUS HIGUAIN NAZIONALE ARGENTINA / Gonzalo Higuain non sta certamente vivendo il suo miglior periodo. Dopo le difficoltà con la maglia del Milan non sta riuscendo a riscattarsi con il Chelsea. Il futuro resta, così, tutto da scrivere; uno futuro che però non lo vedrà in Nazionale.

Il calciatore ha, infatti, annunciato l'addio all': "Dopo una riflessione approfondita, penso che sia finita, il mio ciclo è completo, voglio godermi la mia famiglia. Per la gioia di molti, ho completato il mio ciclo - ammette ai microfoni di 'FOX Sports Argentina' - Ho già parlato con Scaloni e gli ho detto il mio punto di vista. Durante il mio periodo con la maglia dell'Argentina abbiamo fatto buone cose, non è stato un fallimento. Fallimento vuol dire non qualificarsi ad un Mondiale, non giocare tre finali, pur perdendole. In tanti mi hanno criticato, spesso si parla più dei gol che ho sbagliato rispetto a quelli che ho fatto, ma ho sempre dato tutto per la Nazionale"