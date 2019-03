CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA / Ormai non è più una sorpresa, Andrea Ranocchia può rinnovare il suo contratto con l'Inter in scadenza a giugno.

Giocatore ma soprattutto uomo fondamentale all'interno del complicato spogliatoio nerazzurro, secondo quanto riportato da Sky Sport' oggi è andato in scena un incontro tra il direttore sportivoe l'agente del classe '88 umbro, Tullio, proprio per discutere del prolungamento (possibile fino al 2021, ndr) del numero 23 che interessa a diverse squadre di medio cabotaggio come Parma e Bologna. Ma l'avventura interista sembra davvero destinata a proseguire.