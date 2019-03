CALCIOMERCATO ROMA INTER DZEKO/ Edin Dzeko è entrato nel mirino della Premier, come riportato da Calciomercato.it.

La Roma infatti, per il centravanti bosniaco, avrebbe ricevuto un'offerta di 10 milioni di euro da un club inglese non precisato. A riportarlo è 'Sky Sport'. Per le ultime notizie sul mercato delle big di A---> clicca qui!

I giallorossi avrebbero però declinato l'offerta per Dzeko, accostato nelle ultime settimane all'Inter, chiedendo 20 milioni di euro per il cartellino dell'ex Wolfsburg e Manchester City.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui