INTER MILAN BERGOMI/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Beppe Bergomi, opinionista sportivo ed ex giocatore dell'Inter, ha parlato della questione San Siro: "Ovviamente un po' mi dispiace per il Meazza ma io penso sempre avanti e anche i due club milanesi devono andare avanti.

La soluzione migliore sarebbe di certo quella di avere uno stadio di proprietà per l'Inter ed uno per il Milan". Per le ultime notizie sul Meazza---> clicca qui!

Bergomi ha poi aggiunto: "Buttarlo già sarebbe un delitto, un'idea potrebbe essere quella di farlo diventare il campo della Nazionale, così come fanno in Francia o in Inghilterra".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui