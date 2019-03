PARMA INFORTUNIO BIABIANY / Brutte notizie per Roberto D'Aversa in vista del 'lunch match' di domenica che vedrà il Parma impegnato contro l'Atalanta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Con ogni probabilità l'allenatore giallobludovrà fare a meno di Jonathan, fermatosi in allenamento per un problema al ginocchio. Questo il comunicato ufficiale della società emiliana: "Durante l'allenamento di ieri,ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro: per il calciatore sono in corso accertamenti diagnostici e clinici". Atteso, dunque, l'esito degli esami per chiarire le condizioni dell'esterno classe 1988.