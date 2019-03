Lazio, stangata dell'Uefa: Olimpico e Marusic squalificati

LAZIO UEFA EUROPA LEAGUE MARUSIC / La Lazio paga a caro prezzo il match di Siviglia con cui è uscito dall'Europa League ai sedicesimi di finale.

Adam, espulso nel corso del match, dovrà scontare tre turni di stop in competizioni Uefa, mentre i saluti fascisti a fine gara dei tifosi biancocelesti, ritenuti discriminatori e razzisti, portano alla sanzione di un settore chiuso dell'Olimpico per un turno nel prossimo match in competizioni internazionali. La Lazio ha già annunciato ricorso contro entrambi i provvedimenti.