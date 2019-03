JUVENTUS RUGANI RINNOVO / Juventus e Daniele Rugani ancora insieme fino al 2023. Intervistato ai microfoni di 'Juventus TV', il difensore ha espresso tutta la propria soddisfazione per il rinnovo del contratto con il club bianconero: "È un giorno davvero importante e sono felicissimo. Era quello che volevo e per cui lavoro tutti i giorni. La cosa più importante è che anche da parte della società ci fosse questa volontà".

L'ex Empoli ha finora collezionato 81 presenze e 7 gol, due dei quali realizzati in questa stagione contro: "Ci provo, perché ho sempre avuto dalla mia il tempo di inserimento e il colpo. Certo, per un difensore è più raro segnare, ma è una gioia doppia. Il gol è una soddisfazione, ma non è il nostro compito, quello che più ci appaga è un salvataggio o un duello vinto".

Infine, il 24enne non nasconde gli obiettivi futuri: "È quello comune a tutti, non c'è da nasconderci. Speriamo di tornare a Madrid nello stadio dove siamo stati poche settimane fa (Wanda Metropolitano, ndr) e di alzare quella coppa. Il sogno più grande è senz'altro quello".

