CALCIOMERCATO INTER KRUSE TOTTENHAM/ Max Kruse, attaccante del Werder Brema, sarebbe entrato nel mirino di Inter e Tottenham per il calciomercato della prossima estate. A riportarlo è stato 'Sky Sports Deutschland'.

Il centravanti tedesco, classe 1988, in questa stagione ha messo a segno 8 reti e siglato 8 assist per i suoi compagni in Bundesliga, in 26 presenze e, a giugno, andrà in scadenza di contratto. Per le ultime notizie sui trasferimenti in A---> clicca qui!

Così, le due ex rivali nei gironi di Champions starebbero pensando al colpo a parametro zero per puntellare i loro reparti. Kruse ha anche vestito la maglia della nazionale tedesca, totalizzando 4 reti in 13 presenze.

