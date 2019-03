Calciomercato Inter, assalto dalla Premier League a Malcom

CALCIOMERCATO INTER MALCOM TOTTENHAM EVERTON / L'Inter monitora la situazione Malcom, anche se la richiesta del Barcellona è piuttosto elevata, prossima ai 70 milioni di euro.

Il Mundo Deportivo scrive dell'interessamento died, che dunque si pongono come ostacoli per i nerazzurri nella corsa al brasiliano. Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva l'agente di Malcom per parlare del suo futuro.