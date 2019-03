INTER LAZIO KEITA ICARDI / Keita Balde si candida per una maglia da titolare contro la Lazio, sua ex squadra. In un'intervista rilasciato ai microfoni di 'Sky Sport', l'attaccante dell'Inter ha parlato così delle sue condizioni fisiche: "Sono stato fermo per un lungo periodo, adesso mi serve un po' di minutaggio nelle gambe. Devo riprendere il ritmo della squadra. Giocare in nazionale mi ha fatto bene, mi sono allenato tanto e sono pronto per riprendere qui all’Inter da dove avevo lasciato.

Soffro molto quando non posso giocare, quando non posso dare una mano neanche moralmente alla squadra".

Sul possibile ritorno di Icardi: "Sono tornato solo mercoledì dall'Africa, l'ho visto poco. Una cosa è certa: chi c'è dà sempre tutto e lo farà fino alla fine. Ora vedremo come andranno le cose in questi giorni". Infine, sulla sua esperienza in maglia biancoceleste: "Lì ho giocato tanti anni, mi hanno aiutato molto a crescere e mi hanno dato tantissimo, come io a loro. La Lazio è una squadra che rispetto sempre, mi fa piacere giocarci contro. Se dovessi segnare? Ora come ora non lo so se esulterò, sul momento poi le cose possono cambiare. Comunque per questione di rispetto direi di no".

