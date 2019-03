INTER POLITANO ICARDI / L'Inter è pronta a ricominciare in campionato dal big match con la Lazio, fondamentale per la corsa Champions dei nerazzurri.

Matteo, attaccante nerazzurro, ha parlato a 'Sport Mediaset' del momento della squadra, ma anche del caso. "Conabbiamo scherzato su Inter-Lazio, milanisti e romanisti ci hanno messo pressione...Dobbiamo difendere il terzo posto, sarà una partita difficile. Icardi? Per noi non c'è nessun problema. Scenderà in campo come faceva prima, è tutto tranquillo".