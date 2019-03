Calciomercato Napoli, pronta l'offerta per Veretout

CALCIOMERCATO NAPOLI VERETOUT FIORENTINA / Il Napoli fa sul serio per Jordan Veretout.

Il centrocampista dellaè un obiettivo sensibile di mercato per gli azzurri, che sono pronti all'assalto per portarlo in riva al Golfo. Il 'Corriere dello Sport' rivela che il club partenopeo è pronto a presentare ai viola un'offerta da circadi euro, una cifra che potrebbe convincere i toscani a dare il proprio assenso all'operazione.