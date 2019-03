Milan, è gelo tra Gattuso e Kessie: le ultime

MILAN GATTUSO KESSIE / Non c'è stato l'atteso confronto, in casa Milan, tra il tecnico Gennaro Gattuso e Franck Kessie, dopo l'episodio che ha visti protagonisti il centrocampista e il compagno Lucas Biglia in panchina, nel derby contro l'Inter.

Come riportato da 'Sky Sport 24', Kessie ha ricevuto la multa da parte della società per il suo comportamento, ma non ha parlato con l'allenatore. Gattuso non lo ha chiamato nel suo ufficio e Kessie ha svolto il programma di allenamento previsto, lasciando poi il centro sportivo poco fa. Permane il gelo tra i due, molto difficile che Kessie possa scendere in campo contro la