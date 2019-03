Calciomercato Udinese, ESCLUSIVO: ecco il prezzo di Brian Rodriguez! Lo manda Diego Lopez

CALCIOMERCATO UDINESE BRIAN RODRIGUEZ PENAROL DIEGO LOPEZ - L'Udinese è attualmente impegnata nella lotta per la salvezza in Serie A e sabato esordirà, per la seconda volta, sulla panchina bianconera Igor Tudor. Il croato, tornato dopo la brevissima esperienza dello scorso anno, ha sostituito l'esonerato Davide Nicola, a sua volta subentrato a Velazquez. Ma, mentre l'attenzione è tutta al campo e ai prossimi impegni, gli osservatori del club della famiglia Pozzo non si fermano. I bianconeri sono sempre attenti ai giovani prospetti, italiani e esteri.

E, in questo contesto, si inserisce l'interesse per Paul BrianBravo. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , il 18enne attaccante esterno, uno dei migliori talenti emergenti del calcio sudamericano, è finito nel mirino dell'Udinese che lo sta seguendo con attenzione. Il calciatore del, classe 2000, è cresciuto tantissimo sotto la guida dell'allenatore Diego, uno che conosce bene lada calciatore e da allenatore. Il club di Montevideo si frega le mani per l'ennesimo gioiello prodotto dalla cantera ed ha fissato il prezzo per il suo cartellino: 3 milioni di euro.