ROMA DE ROSSI NAPOLI / Buone notizie per Claudio Ranieri e per la Roma. In vista dell'importante match di domenica prossima contro il Napoli, infatti, i giallorossi potranno contare di nuovo su Daniele De Rossi.

Secondo quanto si apprende da 'Sky Sport 24', il capitano giallorosso ha recuperato dal problema muscolare accusato incontro il. Incerto il suo impiego dal primo minuto, ma sono alte le probabilità di vederlo in campo almeno a gara in corso.