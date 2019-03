Juventus, infortunio Cristiano Ronaldo: il comunicato UFFICIALE

JUVENTUS INFORTUNIO CRISTIANO RONALDO / Nessuna novità di rilievo in merito alle condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo. Erano attesi per oggi altri esami medici allo J-Medical, dopo il problema accusato ai flessori della coscia destra in Portogallo-Serbia di lunedì sera.

La Juventus ha però pubblicato sul proprio sito ufficiale il report delle attività odierne, in cui è reso noto che il portoghese ha svolto soltanto fisioterapia, senza effettuare esami di alcun genere, mentre gli altri bianconeri hanno svolto seduta di allenamento. Differenziato per gli altri infortunati