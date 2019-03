CALCIOMERCATO SAMPDORIA GIAMPAOLO / Grande fermento in casa Sampdoria dove si continua a lavorare al cambio di proprietà. In tal senso il Fondo York Management Capital sarebbe sempre più vicino all'acquisto dopo la forte accelerazione impressa dal creatore Jamie Dinan. Stando a quanto riportato da 'Primocanale' l’accordo dovrebbe prevedere l’esborso di 100 milioni di euro.

Un cambio di proprietà influerebbe quindi inevitabilmente sui fatti strettamenti legati al campo di casa Samp. Secondo le indiscrezioni, la nuova proprietà avrebbe l’intenzione di confermare Marcoalla guida tecnica dei liguri. Lo stesso allenatore nelle scorse settimane era stato spesso accostate ad alcune big italiane, tra cui anche lama il suo futuro dovrebbe ancora essere alla Samp. Entro sabato sono attese comunicazioni decisive in merito alla trattativa per il passaggio di proprietà. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI