CALCIOMERCATO ROMA TOTTI REAL MADRID - Nonostante abbia appeso gli scarpini al chiodo, Francesco Totti è uno dei personaggi del mondo del calcio che fa sempre notizia. Ai microfoni di 'Bein Sports', l'ex capitano della Roma, oggi dirigente del club giallorosso, ha rivelato, nuovamente, di essere stato ad un passo dal trasferimento all'estero durante la sua carriera.

"C'è mancato pochissimo che accettassi il Real. È stata una scelta di vita quella di non prendere in considerazione altre esperienze, in Italia o in Europa. Certo è che, se avessi cambiato, avrei scelto l'estero. Sarei andato solamente a Madrid. Per rispetto della gente, perché capisco quanto possa valere la maglia per loro. Alla fine, penso di aver fatto la scelta giusta, giocare per l'unica squadra per cui ho sempre tifato e sempre tiferò".