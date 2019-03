INTER LAZIO LAURATO ICARDI KEITA / Emergenza attacco per Luciano Spalletti in vista del prossimo match di Serie A contro la Lazio. Domenica sera a San Siro l'Inter dovrà riprendere la propria marcia in campionato nonostante le evidenti difficoltà dettate dall'infermeria piena. L'ultima grana è arrivata proprio dalle nazionali con l'infortunio di Lautaro Martinez che costringerà l'argentino a saltare almeno la sfida ai biancocelesti. Gli esami dell'ex Racing hanno evidenziato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra.

Assente quindiche pone Spalletti di fronte ad una scelta: inserire oppure nosin da subito? L'ex capitano si sta pian piano reinserendo in gruppo ma con la presenza del 'Toro' difficilmente sarebbe partito da titolare. Ora però l'allenatore nerazzurro potrebbe essere costretto a rilanciarlo subito dal 1' minuto nonostante i quasi 50 giorni di assenza. Icardi non gioca dal 9 febbraio, ha rotto il 13 febbraio per il caso fascia e da allora ha fatto due allenamenti in campo con la squadra.

L'alternativa porta il nome di Keita Baldè fermo a lungo a inizio anno per un problema muscolare e gettato nella mischia da Spalletti nella gara di ritorno contro l'Eintracht proprio nel ruolo di numero 9. I risultati furono tutt'altro che incoraggianti ma rimane comunque una candidatura credibile per la sfida contro la Lazio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui