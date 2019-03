Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO NAPOLI DAVIDE ANCELOTTI CARLO - Dopo le parole di Carlo Ancelotti del presidente del Napoli , Aurelio, è tempo anche perdi esprimere la volontà di restare ancora per diversi anni al: "Ci piacerebbe rimanere tanto tempo a Napoli - le parole del figlio e vice allenatore del tecnico degli azzurri a 'Kiss Kiss Napoli - Qui abbiamo riscoperto i rapporti umani che sono fondamentali per il nostro modo di lavorare. Questo ha dato a mio padre nuova benzina per la sua carriera, io direi che l'ultimo anno abbiamo visto un allenatore che gli altri anni non abbiamo visto. La voglia di vincere c'è ovunque siamo stati. Penso che con l'esperienza che ha, possa dare qualcosa a questo gruppo che ha la piena disponibilità di apprendere la mentalità vincente".