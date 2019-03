CALCIOMERCATO ROMA PALLOTTA DS MISLINTAT / Periodo di grandi rinnovamenti in casa Roma tra campo, panchina e dirigenza. L'addio di Monchi ha infatti lasciato un vuoto che verrà presto colmato da una nuova figura provvesionale. Stando a quanto riferito da 'Il Romanista', Sven Mislintat è il nome nuovo in casa giallorossa per sostituire l’ex ds. Il 46enne tedesco però dal canto suo non è un direttore sportivo, ma un fenomenale superscout che in passato ha fatto le fortune di Borussia Dortmund ed Arsenal.

In particolare in Germania ha messo lo zampino sui variDopo il BVB un anno ai 'Gunners' prima del divorzio per via di qualche incompatibilità caratteriale con il capostruttura. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'eventuale arrivo a Roma di Mislintat andrebbe quindi a sconvolgere la struttura societaria, con lui a segnalare talenti, Massara ad occuparsi del mercato e Totti principale riferimento tecnico per tecnico e squadra. Si tratterebbe quindi di una figura di accompagnamento al ds.

