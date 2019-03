CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI KOULIBALY JUVENTUS / L'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato in una lunga intervista rilascia a 'Repubblica' partendo proprio dal suo ambientamento nel capoluogo campano: "Mi trovo molto bene, per ora è la soddisfazione più grande. Il feeling reciproco non era scontato: con la società sto lavorando in sintonia, la città mi ha subito conquistato. De Laurentiis mi vorrebbe qui a vita, ma posso dargli garanzie psicofisiche per 8 anni al massimo. Il tempo passa e da rimbambito in panchina non mi ci vedo...".

VITTORIA - "Ho una squadra già ben strutturata e con margini di crescita, anche se giovane.

Nei ruoli cardine siamo a posto, la spina dorsale è robusta: due portieri di valore, una difesa affidabile con un fenomeno come Koulibaly, il centrocampo ben strutturato con Allan, Zielinski e Fabian, pedine di spessore in attacco. Siamo destinati a crescere, con investimenti mirati e fatti in sintonia col club".

IL DESTINO DEI BIG -"Il Napoli non è costretto a vendere e tanto meno a realizzare plusvalenze. Koulibaly da qui non si muove". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

SCUDETTO - "Gli 8 scudetti di fila raccontano un dominio assoluto: la A è in linea con Ligue 1 e Bundesliga. Ma quest’egemonia diminuirà, le milanesi verranno fuori. Ad approfittare del calo della Juve dovrà essere in primis il Napoli, altrimenti sarà una nostra grave mancanza. Il Napoli non sarà mai come la Juve, ma prima o poi potrà batterla".

